ترحيب فلسطيني بالدعم الأمريكي و23 ألفاً يؤدون «الجمعة» في «الأقصى»

المصدر: رام الله - وكالات

رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة باستئناف الولايات المتحدة دعمها المالي للفلسطينيين بعد تجميده منذ عام 2018.



وأصدرت الحكومة الفلسطينية بياناً للترحيب بالمساعدة الأمريكية للسلطة والبالغة 15 مليون دولار.



واعتبرت الحكومة الفلسطينية المساعدة الأمريكية «خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأمريكية»، التي توقفت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.



وكان ترامب أوقف الدعم المالي للفلسطينيين بداية عام 2018 على خلفية تجميد السلطة الفلسطينية الاتصالات مع إدارته رفضاً لقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



ومع تسلم إدارة الرئيس جو بايدن، أعرب مسؤولون فلسطينيون عن تطلعهم باستئناف الدعم الأمريكي الذي كان يشمل المنح المالية للموازنة الفلسطينية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



ويقدر إجمالي الدعم الأمريكي للقنوات الثلاث المذكورة بنحو 700 مليون دولار سنوياً.



من جهة أخرى، أدى نحو 23 ألف مصلٍ صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وفق بيانٍ لدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية اليوم.

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