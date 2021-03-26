ضبط خلية حوثية إرهابية في مأرب

المصدر: عدن - البيان

تمكّنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، اليوم، من ضبط خلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عثر بحوزتها على أسلحة ومتفجرات وخرائط وأجهزة اتصالات.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي، إنّ قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة، مضيفاً أنّه وبعد المتابعة والرصد الدقيق والتحري لعناصر الخلية، داهم رجال الأمن وكر الخلية في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها.

وأشار السياغي إلى أنّ الأجهزة الأمنية ظلت ترصد ولفترة تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها، إلى أن قامت بمداهمة وكرها وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة مأرب.



إلى ذلك، نفذت ميليشيا الحوثي حملة دهم واعتقالات في إحدى مناطق قفلة عذر بمحافظة عمران شمال البلاد، حيث وصلت قوات كبيرة من عناصر الميليشيا بعدد من سيارات الدفع الرباعي واقتحمت منازل سكان قرية ذو وقيز واختطفت عشرة مدنيين مثيرة الفزع بين الأطفال والنساء.

ووفق مصادر، فإنّ الميليشيا قامت بنهب محتويات منازل المدنيين وسرقة سيارات السكان، مشيرة إلى أنّ العملية نفذت بسبب انحياز محافظ عمران، فيصل جعمان، المعين من ميليشيا الحوثي مع منطقته ذو سيلان وهي على خلاف مع سكان منطقة ذو وقيز أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

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