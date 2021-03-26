اختطاف طائرة موريتانية جاثمة على أرض مطار نواكشوط

المصدر: د ب ا

قال وزير النقل الموريتاني محمدو أحمدو محيميد إن الشخص الذي اختطف طائرة تابعة للخطوط الجوية الموريتانية في مطار نواكشوط "موريتاني الجنسية معروف لدى مصالح الشرطة، ويعاني من مشاكل نفسية حسب تقارير طبية".

وأعلن الوزير في تصريح أدلى به ليل الخميس/ الجمعة ( بالتوقيت المحلي) للتلفزيون الرسمي فتح تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الحادث ومكامن الخلل.

وأضاف ولد محيميد في تصريح للتلفزيون الموريتاني أن "الأمن و السلامة متوفران في مطار نواكشوط".

وقبضت قوات الأمن الموريتانية أمس على خاطف الطائرة التي كانت جاثمة على مدرج المطار وهدد بإحراقها إذا حاولت قوات الأمن اقتحامها.

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