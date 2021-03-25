بريطانيا تعرض مساعدة مصر لإنهاء مشكلة السفينة الجانحة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «ايفر جيفن» الجانحة بالكيلومتر 151 ترقيم قناة، التي أغلقت مجرى الممر المائي.

ولم يتطرق رئيس هيئة قناة السويس إلى المدة التي قد تستغرقها جهود تعويم السفينة، على وجه التحديد.

وجنحت السفينة أول من أمس بسبب عاصفة رملية، خلال عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين إلى روتردام.

وذكرت صحيفة «لويدز ليست» أن الحادث منع أكثر من 200 سفينة شحن أخرى من المرور عبر طريق الشحن الرئيسي.

وأفاد الفريق ربيع في بيان بأن جهود تعويم السفينة شملت القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة ثماني قاطرات عملاقة، في مقدمتها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طناً.

وأظهرت الصور التي نشرتها هيئة قناة السويس عمل الجرافات لإزالة الطمي حول الناقلة العملاقة مع قيام زوارق القطر بجذبها، وسحبها.

وذكر الفريق ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار في منطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني عن خبير قوله إن عمليات تعويم الناقلة الضخمة قد تستغرق عدة أيام.

في الأثناء، قالت الحكومة البريطانية إنها مستعدة لتقديم المساعدة من أجل تعويم الناقلة الجانحة.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس: «نعمل مع السلطات من أجل تقييم الوضع، ونحن مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة».

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