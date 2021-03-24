سوء الأحوال الجوية يربك حركة الملاحة في مصر وسوريا

المصدر: القاهرة، دمشق - وكالات

سبب سوء الأحوال الجوية في مصر وسوريا اليوم الأربعاء إرباكاً في حركة الملاحة، حيث أعلنت وزارة النقل السورية إغلاق جميع المرافئ والموانئ والمراسي الصغيرة في محافظتي طرطوس واللاذقية. وأوضح المكلف تسيير أمور المديرية العامة للموانئ في سوريا هاني شريقي أنه تم إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بسبب سرعة الرياح التي بلغت نحو 80 كيلومتراً في الساعة. ولفت شريقي إلى أنه تم الطلب من السفن والمراكب أخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفادياً لأي حوادث.



ووفق المديرية العامة للأرصاد في سوريا تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة والبحر متوسط إلى عال بارتفاع الموج.



وفي مصر، أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في شمال البلاد وقف حركة الملاحة بالميناءين بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان اليوم الأربعاء «قرار الإغلاق جاء نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي».



وألقي باللوم على رياح قوية وعاصفة ترابية في جنوح سفينة حاويات عملاقة صباح أمس في قناة السويس، الأمر الذي عرقل مرور السفن في القناة.



وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانين منفصلين إن أربعة موانئ مصرية أغلقت بسبب الأحوال الجوية، لكن أعيد فتحها جميعاً الآن باستثناء ميناء العين السخنة.

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