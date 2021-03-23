البرلمان العربي: المبادرة خارطة طريق لإنهاء الأزمة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، تأييد البرلمان العربي التام للمبادرة التي أعلنتها السعودية أمس لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، مثمناً الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة، مضيفاً أن هذه المبادرة تعكس الدور الريادي للمملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتخفيف عن المعاناة اليومية للشعب اليمني الشقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن المبادرة السعودية تتضمن خارطة طريق واضحة ومفردات عملية ومحددة قابلة للتطبيق، وتمثل فرصة ثمينة لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائي وشامل، داعياً جميع أطراف الأزمة إلى استغلال هذه الفرصة والتجاوب الفوري والكامل مع المبادرة، وذلك حقناً للدماء ووضع حد نهائي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اليمنية، وخصوصاً التدخلات الإيرانية الفجة التي ساهمت في تأجيج الأزمة اليمنية على مدار السنوات الماضية.

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