المناصب السيادية في ليبيا.. امتحان ليبي جديد لكسر الانقسام

المصدر: بنغازي - البيان

بعد الانتهاء من انتخاب السلطات التنفيذية الرئيسة في ليبيا ونيلها ثقة البرلمان وتنصيبها وفسح المجال أمامها لممارسة المهام المنوطة بعهدتها، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أول من أمس، تشكيل لجنة تتولى الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وتتلخص مهام اللجنة المكونة من ستة من أعضاء البرلمان، في استلام وفرز الملفات والسير الذاتية، والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي أحد هذه المناصب بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

اجتماع

وفي مرحلة قادمة، يجتمع وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري ضمن ما تسمى لجنة 13+13 وممثلون عن أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، لاختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط التي تم الاتفاق عليها.

ويتعلق الأمر بمناصب رئيسة في سبع مؤسسات سيادية، من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه. علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وكانت جلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة، أفرزت اتفاقا بتولي إقليم طرابلس (غرب) مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة. بينما يتولى إقليم برقة (شرق) منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، يتولى إقليم فزان (جنوب) المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.

توافق

وتم التوافق من الطرفين على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين. كما تم التوافق على وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية.

التزام

جدد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، التأكيد على التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء أسس متينة لهذه المصالحة، والسعي لتوحيد المؤسسات كافة، ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي أمس في طرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة في ليبيا، يان كوبيش.

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