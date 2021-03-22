السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن

المصدر: وكالات

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم "الاثنين"، مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها السابع.

وأوضح بن فرحان في مؤتمر صحفي عقده في الرياض أن "نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيداً للحوار السياسي والكرة الآن في ملعب الحوثيين".

وأضاف "لا مؤشر حتى الآن على رغبة الحوثيين في السلام".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "المملكة تنسق مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة في اليمن"، مؤكدا "سنواصل دعمنا للشعب اليمني وحكومته الشرعية".

وشدد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت ذاته على أن تدخلات إيران هي التي تؤثر على الوضع في اليمن، لافتا إلى أن المملكة تحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها في اليمن.

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