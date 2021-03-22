بالفيديو.. فلاح يعثر على النفط بدل الماء عند حفره بئراً في قسنطينة الجزائرية

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاجأ فلاح من ولاية قسنطينة الجزائرية، بخروج البترول بدل الماء، خلال حفره بئرا ارتوازية.

ورصد الفيديو الذي بثه التلفزيون الجزائري تدفق البترول من الأرض بدل الماء.

وحسب ما تم تداوله، فقد اتصل الفلاح بالجهات المختصة، من أجل إرسال لجنة ومختصين لتحديد هوية السائل الأسود، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأكد مدير مؤسسة نفطال بقنسطينة يوسف بوزيد لصحيفة "البلاد" أمس الأحد ، أن المادة السوداء التي عثر عليها مواطن أثناء حفره بئرا ارتوازية في قسنطينة، تقترب من النفط بالنظر إلى كثافتها.

وقال بوزيد، الذي أشرف على تنقّل أعوان تقنيين من المؤسسة لمعاينة المادة، في تصريح للتفزيون العمومي، بأن غازات قابلة للاشتعال تنبعث منها، مشيرا إلى عدم تحديد طبيعتها في الوقت الحالي.

من جهته، قال مدير البيئة بولاية قسنطينة أرزقي بوطريق، أن المواد المكتشفة لا تحتوي على أي ملوثّات أو عناصر ضارّة بالمحيط، مؤكدا قيام مصالح الولاية بشفط الطبقات التي تمّ العثور عليها من المواد القابلة للاشتعال في أثناء حفر البئر.

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