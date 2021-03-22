إصرار دولي وحراك داخلي لتنظيم انتخابات ليبيا في موعدها

المصدر: طرابلس- البيان

لا يبدو أن هناك إجماعاً على شيء في ليبيا كما هو الإجماع الليبي والدولي على حتمية تنظيم الانتخابات البرلمانية، والرئاسية في موعدها المقرر من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهو الرابع والعشرون من ديسمبر المقبل، الموافق للذكرى السبعين لاستقلال البلاد، وقيام دولتها الوطنية.

تحرك

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في مناسبات عدة، على ضرورة تهيئة الظروف لتنظيم الانتخابات في موعدها، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، فيما تتحرك دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، إلى إلزام السلطات الجديدة باحترام الموعد المحدد، مبدية استعدادها لتقديم العون لمفوضية الانتخابات الليبية.

حل

ويشير المراقبون إلى أن الإصرار الدولي يعود إلى قرار متفق عليه بحسم القضية الليبية في اتجاه حل نهائي ينبني على شرعية شعبية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والقطع مع التجارب السابقة التي لم تؤد إلى أية نتيجة إيجابية، ومنع أي طرف من الانقلاب على توافقات جنيف، التي ما كان لها أن تكون لولا تفاهمات سرية بين مختلف الأطراف الفاعلة في الملف الليبي داخلياً وخارجياً.

مخاوف

وفي السياق ذاته، أطلق عدد من النشطاء الليبيين حراكاً لدعم المسار الانتخابي في البلاد، بعد تخوفات من عرقلة المسار الدستوري، الذي انبثق عن ملتقى الحوار السياسي، للتوافق حول وثيقة دستورية للانتخابات المقرر عقدها نهاية العام الحالي.

وطالب النشطاء، في بيانهم التأسيسي الذي حمل اسم «البيان رقم 1»، بضرورة تضمين خريطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وبخاصة البنود المتعلقة بموعد الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، مؤكدين أنهم مجموعة من الليبيين والليبيات من كل التوجهات والمدن والمناطق يعبرون أن طلب تضمين خريطة الطريق في الإعلان الدستوري، يضمن تأكيد إطلاق الانتخابات في موعدها، «وعدم الالتفاف عليه أو المماطلة والتسويف».

موعد

أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح أن المفوضة حددت نهاية يوليو 2021 موعداً أخيراً لاستلامها القوانين الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى في يوم واحد، أم إحداهما تسبق الأخرى، وأضاف أن المفوضية ستبدأ بتنفيذ قانون انتخاب الرئيس في حال إصرار مجلس النواب على أن تجري الانتخابات يوم 24 ديسمبر.

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