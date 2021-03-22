«تريندز»: سياسة بايدن تجاه إيران والحوثي و«الإخوان» غامضة

المصدر: دبي - البيان

توصلت نتائج استطلاع أجراه «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» إلى أن فرص تسوية أزمات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبدو محدودة، ليس فقط لارتباك مواقف إدارته بشأن بعض القضايا ومنها تغيير تصنيف ميليشيات الحوثي الإرهابية، وإنما أيضاً لعدم وضوح النهج الذي يتبناه تجاه العديد من قضايا وملفات منطقة الشرق الأوسط.

ويندرج الاستطلاع الذي حمل عنوان «قياس الرأي العام حول سياسات بايدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)»، ضمن سلسلة استطلاعات الرأي التي ينفذها، وذلك لمعرفة آراء وتوقعات الخبراء والباحثين في مراكز البحوث والدراسات والتفكير والمؤسسات الجامعية والأكاديمية بشأن سياسة بايدن تجاه قضايا وأزمات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهره الأول في منصبه.

وأظهر الاستطلاع أن 38.1 % من العينة المستطلعة آراؤها، غير متأكدين من أن سياسات جو بايدن ستساعد في ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما اعتبر 52.4% من أفراد العينة أن قرار إدارة بايدن بإزالة ميليشيا الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية يعتبر «خطوة سلبية».

لا وضوح

ورأى أكثر من نصف العينة، وبواقع 66.7 %، أنه لم تتضح بعد سياسة بايدن تجاه إيران، من ناحية ما إذا كانت ستحل القضايا العالقة جميعها معها أم إنها ستدفع نحو التصعيد. فيما يعتقد 38.1 % من العينة أن بايدن لن ينجح في إحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وتعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقع 38.1% من أفراد العينة أن تقوم إدارة بايدن بحل أزمة اليمن من بين الأزمة السورية وأزمة ليبيا وأي أزمات أخرى.

وأعرب 42.9 % من العينة عن رأيهم بأنهم غير متأكدين بشأن آلية تعامل إدارة بايدن مع التيارات المتسترة بالدين بما فيها «الإخوان»، من حيث استمرار الحوار معها أو الاستمرار في فرض القيود عليها أو حظرها وإدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية. وذهب 35.7% من أفراد العينة إلى أن إدارة بايدن ستعزز انفتاحها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى وجه التحديد دول مجلس التعاون الخليجي.

فرص التسوية

واعتبر 61.9 % من أفراد العينة أن فرص تسوية أزمات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل إدارة بايدن ستواجه العديد من العقبات.وشارك في هذا الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من 336 خبيراً وباحثاً في مراكز البحوث والدراسات والتفكير والمؤسسات الجامعية والأكاديمية، أغلبهم من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 88.1 %، فيما بلغت مشاركة باقي المناطق 11.9 %، وأُجري هذا الاستطلاع خلال الفترة من 22 فبراير حتى 8 مارس 2021.

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قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تسارع للسيطرة على أكبر زيادة في أعداد المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة منذ 20 عاماً، حيث وجد نحو مليوني مهاجر على الحدود الجنوبية للبلاد هذا العام، وهى النتيجة التي قال بايدن إنه أراد أن يتجنبها. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجرة، إلى جانب «كورونا»، ظهرت كواحدة من التحديات الأكثر إلحاحاً أمام الإدارة، والتي استغلها الجمهوريون كسلاح سياسي. واشنطن- وكالات

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