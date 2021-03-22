ميليشيا الحوثي تدمر قلعة القزازية الأثرية

المصدر: (عدن - وكالات)

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على تدمير قلعة القزازية الأثرية، في مديرية رحبة، الواقعة إلى الجنوب من محافظة مأرب، وتشهد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والميليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الحوثية شنت قصفاً مكثفاً على قلعة القزازية الأثرية، التي يعود بناؤها إلى ما قبل 500 عام، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منها.

وأوضحت المصادر أن الحادثة لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أهالي المديرية والمحافظة، كون القلعة أحد المواقع الأثرية المعبرة عن تاريخ اليمن بشكل عام.

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