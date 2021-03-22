133 ضربة جوية ضد مواقع داعش في العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات التحالف الدولي نفذت في الأيام العشرة الماضية 133 ضربة جوية ضد مواقع تنظيم داعش في جبال قره جوغ بالموصل شمالي العراق. وأكد المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي تنظيم داعش، وتدمير عشرات المواقع التابعة لهم.

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني: «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة في عشرة الأيام الماضية في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى». وتابع: «أسفرت عن تدمير 61 وكراً و24 كهفاً، وقتل عدد من الإرهابيين وسننشر لاحقاً النتائج الكاملة للعملية، بعد القيام بعملية البحث والتفتيش في المناطق التي شملتها هذه الضربات».

وفي الشهرين الماضيين، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وجاءت هذه التحركات عقب تبني التنظيم هجمات إرهابية عدة بالبلدين.

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