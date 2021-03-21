ماذا صادرت إسرائيل من وزير الخارجية الفلسطيني؟

المصدر: رام الله- رويترز

قال مسؤول فلسطيني اليوم الأحد إن السلطات الإسرائيلية صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات (في.آي.بي) من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لدى عودته إلى الضفة الغربية قادماً من لاهاي بعد اجتماع في المحكمة الجنائية الدولية. وقال أحمد الديك المسؤول بمكتب المالكي إن الخطوة الإسرائيلية تتعلق باجتماع المالكي مع فاتو بنسودا كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بمكتبها في لاهاي يوم الخميس.



ونقل موقع والا الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم قولهم، إن زيارة المالكي هي السبب في إلغاء بطاقة (في.آي.بي) وهي بطاقة تمنحها إسرائيل لتمكين عشرات المسؤولين الفلسطينيين من التحرك بحرية من خلال المعابر الحدودية.



ولم يرد متحدثون من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات للتعليق.



وقال الديك: «وزير خارجية دولة فلسطين لا يمثل نفسه وإنما يمثل دولة فلسطين ونعتبر ذلك اعتداء على دولة فلسطين». وأضاف إن الشرطة الإسرائيلية احتجزت مساعدي المالكي لنحو 90 دقيقة عند المعبر الحدودي الذي تديره إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية.



وقال الديك: «على الجسر تم إلغاء التنسيق وسحبوا (في.آي.بي) وأخّروه نص ساعة وأخضعوا فريق العمل المرافق له إلى التحقيق لمدة تزيد على الساعة والنصف من قبل المخابرات الإسرائيلية».

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