اتفاقية دفاعية بين الأردن وأمريكا.. ماذا تتضمن؟

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن بلاده وقعت أخيراً اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسهم بتعزيز برامج الدفاع ومحاربة الإرهاب. وُقعت الاتفاقية في 31 يناير وأقرتها الحكومة في 17 فبراير وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء وتصبح سارية المفعول من دون أن تمر على البرلمان.



ويسمح الاتفاق للقوات الأمريكية وطائراتها ومركباتها بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج بحرية. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمة خلال جلسة لمجلس النواب اليوم إن «الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية جرت مفاوضات مطولة حولها».



وأوضح أنها «تتضمن 19 مادة وملحقاً تتضمن الوضع القانوني للقوات الأمريكية والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية وتنظم العلاقة بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الأمريكية».



حيازة الأسلحة



وبحسب بنود الاتفاقية، التي نشرها موقع «عمون» الإخباري المحلي الأردني، فإنه «يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها»، و«أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية».



كما تنص الاتفاقية على أن «يتم السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة الدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها».



كما ينص على أن «يتم السماح للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول إلى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية والخروج منها والتنقل فيها بحرية مع احترام القواعد ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والحركة الجوية والبرية والبحرية».



و«لا تخضع الطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لدفع رسوم الهبوط أو الرصف أو رسوم الموانئ».

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