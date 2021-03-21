ليبيا.. حكومة الدبيبة تبدأ معركة ضبط الأمن

المصدر: طرابلس - البيان

بدأت ليبيا مرحلة جديدة لتحقيق الأمن والسلام بشق طريقها نحو بناء الدولة الجديدة وطي صفحة اللا أمن، حيث باشرت معركة ضبط الأمن في عدد من المدن وإنهاء مرحلة الانفلات الأمني. فيما نادى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، جميع أطياف ومكونات الشعب إلى مساندة الوزارة في أداء مهامها على الوجه الأمثل بتجاوز صفحة الماضي أولاً، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية، داعياً منتسبي الوزارة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً «أن العبء الأكبر يقع على عاتقنا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل»، وفق بيان له.



وتابع مازن: «سيكون معيار الكفاءة والتنافس الشريف أساساً متيناً لاختيار القادة بالداخلية؛ لتنفيذ الخطط والبرامج على كافة التراب الليبي، وفق المنظور الجديد للأمن، بما يواكب التحولات السياسية»، معتبراً «أن الأجواء الإيجابية الحالية ينبغي استغلالها لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكامل أدوار الجميع، وتغليب مصلحة الوطن، دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين والمهجرين، والعمل على صون حقوق وحريات المواطنين والأجانب على حد سواء».



وبعد أن كانت البلاد تخضع منذ صيف 2014 إلى وزارتين للداخلية في شرق البلاد وغربها، يتم العمل حالياً على توحيد جميع الأجهزة الأمنية في وزارة واحدة تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية.



وفي بنغازي، شرقي البلاد، قال آمر الغرفة الأمنية، العميد باسط بوغريس، ‏إن الخطة الأمنية بالمدينة انطلقت بالفعل، وإن أولى خطواتها سيكون إلزام المركبات العسكرية قبل المدنية بتركيب اللوحات المعدنية، وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن كافة المركبات التابعة للقوات المسلحة سيتم طلاؤها، مؤكداً أن القبض سيكون وفق إجراءات قانونية والجهة المخولة بالقبض هي الشرطة العسكرية فقط.



ومنذ أول من أمس السبت، انطلقت حملات أمنية بعدد من المدن، وقالت وزارة الداخلية إن فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بالعاصمة طرابلس قام بتسيير عدد من الدوريات الأمنية من أجل المحافظة على الأمن وبسطه، وكذلك تأمين المؤسسات والأهداف الحيوية، وأضافت في بيان أن الدوريات الأمنية المسيرة تأتي في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والسهر على راحة المواطنين، وضبط الخارجين عن القانون للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

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