ثاني حزب في الجزائر يلمح لمقاطعة الانتخابات

المصدر: (الجزائر - د.ب.أ)

ألمح رئيس الحزب السياسي الجزائري المعارض (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) محسن بلعباس، إلى عدم مشاركة حزبه في الانتخابات البرلمانية المقرر لها 12 يونيو المقبل.

وشدد بلعباس (رئيس ثاني الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر)، خلال كلمة في افتتاح أعمال المجلس الوطني، على ضرورة الحوار السياسي الشامل لبناء توافق ديمقراطي، وغرس الثقة والتفاؤل والتجديد السياسي في الحياة المؤسساتية. وقال بلعباس إن هذا الحوار يجب أن يتم تنظيمه وتأطيره بطريقة تسمح لجميع المشاركين بالمساهمة في صياغة خارطة طريق للخروج من الأزمة ويجب أن يوافق عليها ويحترمها الجميع.

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