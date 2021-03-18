عملية أمنية مفاجئة قرب قصر الرئاسة بمقديشو

المصدر: مقديشو - وكالات

نفذ الحرس الرئاسي الصومالي، أمس، عملية أمنية مفاجئة وغير معتادة في الأحياء القريبة من القصر الرئاسي في مقديشو. ووفق وسائل إعلام صومالية محلية، فإن العملية التي جرت في محيط فيلا صوماليا (القصر الرئاسي)، استهدفت بالأساس منطقتي ورتانبدا وبونطيري وخصوصاً الأحياء المحيطة بالقصر.

وذكرت وسائل الإعلام أن القوات داهمت أغلب الأحياء في المنطقتين، واعتقلت العديد من الشباب خلال العملية. فيما جمعت القوات المشاركة في العملية مجموعة من الشباب في مكان واحد، وأخضعتهم للتفتيش قبل إطلاق سراح البعض، واعتقال البعض الآخر واقتيادهم إلى أماكن غير معروفة. ولم يتضح بعد الهدف من العملية، ولا المخاوف أو التهديدات التي أدت إلى شنها، حيث لا ينفذ الحرس الرئاسي مثل هذه العمليات في الظروف العادية. كما لم تعلق السلطات الأمنية الصومالية على العملية، لكن مصادر إعلامية ذكرت بأنها إجراء لتثبيت الأمن إثر تدهور الوضع الأمني في مقديشو.

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