اتفاق ليبي تونسي على تكثيف التعاون لمواجهة التحديات

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

اتفقت تونس وليبيا على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، وذلك عبر الإسراع بعقد لجان عليا مشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أمس الأربعاء إلى طرابلس الرئيس التونسي قيس سعيّد مع وفد مرافق له، وكان في استقباله بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية رئيس المجلس الرئاسي محمد النفي. واتفق الطرفان على إعطاء دفعة جديدة للنشاط التجاري ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسيير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي. وعقد الطرفان مؤتمراً صحفياً داخل قصر ليبيا، وصف خلاله المنفي زيارة الرئيس التونسي بـ«التاريخية»، لتزامنها مع تسليم واستلام السلطة، وتطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الجاري. وقال المنفي، خلال المؤتمر: «نحن لن ننسى وقفة الشعب التونسي معنا طيلة هذه الفترات، ونؤكد للرئيس التونسي على خصوصية العلاقات ووحدة المصير والمستقبل المشترك بين الشعبين».

من جهته، أوضح الرئيس سعيد أن هذه الزيارة تم الإعداد لها منذ مدة طويلة، وجاءت لمشاركة الليبيين فرحتهم بتوحيد السلطات.

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