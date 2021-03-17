إحباط عملية تسلل إرهابية في بغداد

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، مقتل عنصر من داعش بإحباط قطعات الجيش التابعة للفرقة 17 تسللاً إرهابياً، جنوبي العاصمة العراقية.

وقالت قيادة العمليات في بيان إن «قوة عسكرية تابعة للفوج الأول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17، نفذت عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش».

وأضافت إنه «تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الإرهابي، وعلى إثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار اثنين منهم». ولفت قيادة العمليات إلى أنه ما زالت قطعاتنا المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع أي عمل إرهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الأمن التي تحفظ أرواح العراقيين وسلامة عائلاتهم.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان قيادة عمليات بغداد، اعتقال إرهابيين وعصابة للإتجار بالبشر بينهم فتيات، ومتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز