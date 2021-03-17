جبهات تعز تطوّق ميليشيا الحوثي

المصدر: عدن - البيان

طوّقت القوات المشتركة، ميليشيا الحوثي في جبهات شرق وغرب محافظة تعز، واستعادت السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع في هذه الجبهات، في تحرك غير مسبوق منذ سنوات، فيما تستمر القوات المشتركة في هجومها على مواقع الميليشيا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وتتقدم وحدات القوات في مديرية عبس شمال محافظة الحديدة.

ووفق مصادر عسكرية، سيطرت القوات المشتركة على مواقع جديدة في جبهتي الشقب والاحكوم جنوب شرق تعز، إثر مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، بعد أن هاجمت مواقع تمركزها. وأسفرت المواجهات عن استعادة السيطرة على مرتفعات الصالحين والمشهود وقرية حبور، وتدمير غرفة للقيادة وإدارة العمليات للميليشيا.

وذكرت المصادر، أن القوات المشتركة هاجمت مواقع المليشيا في منطقة الاحكوم التابعة لمديرية الشماليتين جنوب شرق المحافظة، وحرّرت تباب الخزان والقواعدة والدبعي والخضر وجاشع القببه والمشجح، مكبّدة الميليشيا خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد. ويتزامن التحرك مع هجوم واسع للقوات المشتركة على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة والتصدي للهجمات الحوثية في ضواحي مدينة تعز.

إلى ذلك، أقرّت السلطة المحلية بمديرية طور الباحة محافظة لحج، خطة تحرير منطقة حيفان على حدود محافظة تعز مع محافظة لحج، وأوكلت لقيادة محور طور الباحة تحديد ساعة الصفر لبدء العملية العسكرية. وفي لقاء جمع قيادة السلطة المحلية مع قائد محور طور الباحه ابوبكر الجبولي، كُرس لمناقشة خطة تحرير مناطق حيفان والمناطق المجاورة لها لإبعاد الخطر عن السكان في مديرية طور الباحة من إطلاق القذائف من قبل الحوثي، فضلاً عن تأمين المناطق المجاورة للمديرية من خطورة الوجود الحوثي وخطره على السكان

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز