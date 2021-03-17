البرلمان العربي يثمن جهود مصر في رعاية ودعم الحوار الفلسطيني

المصدر: البيان الإلكتروني

رحب صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بانطلاق الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالعاصمة المصرية القاهرة والذي يشارك فيه قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، والذي يأتي استكمالاً للجولة الأولى التي عقدت بالقاهرة أيضاً يومي 8 و9 فبراير 2021م.

وثمَّن رئيس البرلمان الجهود المخلصة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أن دعم ورعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجولات الحوار تؤكد الدور الريادي الدائم الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم القضية الفسلطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن الجهود التي تقوم بها الشقيقة الكبرى ستسهم في التوصل إلى توافقات وطنية بين الفصائل الفلسطينية إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات، والتي تعد المدخل الرئيسي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة.

ودعا رئيس البرلمان العربي الفصائل الفلسطينية إلى البناء على الخطوات الإيجابية التي تحققت بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويوحد كلمته ويعزز موقفه أمام المجتمع الدولي ويدعم جهوده في استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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