انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في الجزائر

المصدر: (الجزائر - د.ب.أ )

انطلقت في الجزائر أمس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمهيداً للانتخابات البرلمانية المبكرة في 12 يونيو المقبل، والتي أعلنتها السلطة في البلاد بعد قرار الرئيس عبدالمجيد تبون حل البرلمان. وتستمر العملية حتى يوم 23 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بعد إعلان عدد من الأحزاب دخول المعترك الانتخابي، بينما أعلن حزب العمال اليساري الذي تقوده لويزة حنون عن مقاطعته الموعد، مقابل انتظار حسم باقي الأحزاب لموقفها من هذه الانتخابات.

ودعت سلطة الانتخابات الجزائريين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، ولا سيما البالغين 18 عاماً كاملة يوم الاقتراع (أي يوم 12 يونيو المقبل)، إلى تسجيل أسمائهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

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