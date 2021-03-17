دعوة تونسية لتسريع عزل الغنوشي من رئاسة «النواب»

المصدر: (تونس- البيان)

دعت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى إلى التسريع بعزل راشد الغنوشي من رئاسة مجلس نواب الشعب، متهمة إياه بدعم الإرهاب والتستر عليه من تحت قبة البرلمان.

وطالبت موسى، خلال وقفة احتجاجية، نظمتها داخل البرلمان،النوّاب الذين قرّروا الإمضاء على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، إيداع اللائحة بمكتب المجلس، مشيرة إلى أن لا مجال للتردد بعد اليوم عن اتخاذ موقف وطني موحّد لمواجهة الإرهاب والجهات الواقفة وراءه.

بدوره، أعلن رئيس كتلة حزب «تحيا تونس» بالبرلمان، مصطفى بن أحمد أن كتلة «تحيا تونس» وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية بمجلس النوّاب اتفقت على إمضاء طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول الجمعيات والأحزاب المشبوهة في تونس والتي تحوم حولها عديد نقاط الاستفهام.

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