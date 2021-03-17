القوات المشتركة تتقدم في حجة وتعز

المصدر: (عدن - البيان)

تمكنت القوات المشتركة في اليمن، أمس، من السيطرة على مناطق جديدة غربي محافظة تعز، على الطريق المؤدي إلى محافظة الحديدة، في حين لقي 28 عنصراً من ميليشيا الحوثي حتفهم، في مواجهات مع القوات الحكومية في جبهة مديرية عبس بمحافظة حجة.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي تمكنت من إعطاب عربة نوع «بي إم بي» وطقماً عسكرياً يحمل «عيار 23» في منطقة البداح شمال مديرية عبس. واستعادت قوات الحكومة مناطق مهمة من قبضة الحوثيين في غرب تعز حيث هاجمت مناطق تمركز ميليشيا الحوثي في مرتفعات الصراه والعنيين والجبيرية ومواقع أخرى في منطقة الرمادة على الطريق الرابط بين منطقة البرح ومحافظة الحديدة بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي كبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

وقال مصدر إن «القوات الحكومية سيطرت على مرتفعات الجبيرية والصفراء والمشبك والأقحاف، بجبهة العنين، شمال مديرية جبل حبشي والتي تشرف علي خط الرمادة هجدة الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة». وحسب المحور العسكري، فإن المواقع والمرتفعات التي جرى تحريرها تشرف على خط الرمادة هجدة الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمدينة المخا ومحافظة الحديدة، التي من شأنها كسر الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية على تعز.

وفي مأرب، ذكرت المصادر أن القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة خاضت معارك مستمرة لدحر الميليشيا الحوثية على امتداد جبهة الكسارة غرب مأرب، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة. وذكرت المصادر أن المعارك التي خاضتها القوات المشتركة أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 80 حوثياً إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز