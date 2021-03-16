التحالف العربي يدمر زورقاً حوثياً مفخخاً

المصدر: الرياض- وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، تدمير زورق حوثي مفخخ، قبل تنفيذه عملية إرهابية قبالة سواحل مديرية الصليف اليمنية.



وأكد التحالف، في بيان، «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة للهجمات من محافظة الحديدة»، ولفت التحالف إلى أن «استمرار هجمات ميليشيا الحوثي يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية».



يأتي هذا بعد ساعات قليلة من هجوم حوثي بصاروخ باليستي قرب أحياء سكنية، ومخيمات للنازحين، بمدينة مأرب.



وأسفر الهجوم، بحسب مصدر طبي، عن «مقتل مدني على الأقل، وإصابة 8 آخرين بشظايا الصاروخ»، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.



ويأتي الانفجار تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، وتقديمه مسودة تدين هجوم ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب، كما حذر المشاركون في جلسة بمجلس الأمن، بشأن اليمن، ميليشيا الحوثي من استمرار هجومها على مأرب، واستهداف السعودية.



ودعا المشاركون في الجلسة ميليشيا الحوثي إلى العودة إلى العملية السياسية دون شروط، والسماح للخبراء المختصين بالوصول إلى خزان «صافر».

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