إحباط هجوم إرهابي في مقديشو

المصدر: (مقديشو - وكالات)

أحبط الجيش الصومالي، أمس، هجوماً بسيارة مفخخة في مقديشو، بناء على معلومات استخباراتية.

وذكرت إذاعة صوت الجيش في الصومال أن القوات الخاصة نفذت عملية عسكرية ناجحة صباح أمس في بلدة توراتورو بمحافظة شبيلي السفلى، وأحبطت هجوماً بسيارة مفخخة. ونقلت الإذاعة عن قائد الجيش الصومالي أدوار يوسف راغي قوله: «أسفرت العملية عن تدمير السيارة المفخخة بشكل كامل وتصفية سائقها»، مضيفة: «السيارة كانت متجهة إلى مقديشو لتنفيذ هجوم إرهابي فيها»، وأضاف: «معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات المسلحة أدت إلى إحباط الهجوم».

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