«خليفة الإنسانية» توزّع المساعدات على سكان غرب سقطرى

المصدر: عدن – البيان

وزّعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية على سكان غرب جزيرة سقطرى، في إطار برنامج المساعدات لمناطق وقرى الجزيرة، شملت أغطية وبطانيات وملابس شتوية بمختلف أحجامها، فضلاً عن التمور وغيرها من المواد الغذائية. ودُشّنت عملية توزيع المساعدات بحضور سعيد الكعبي، ممثل مؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، ووكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى، رائد محمد الجريبي، ورئيس لجنة التنمية بمؤسسة خليفة الإنسانية في الأرخبيل السلطان علي عيسى بن عفرار وأعضاء اللجنة.

وقال وكيل أول المحافظة، رائد الجريبي: «شاركنا في تدشين وتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي لمناطق الساحل الغربي، نحن سعداء بهذه اللفتة الأخوية لأهلنا في دولة الإمارات، المؤسسة بصدد توزيع المير الرمضاني في القريب العاجل لكل مدن ومناطق المحافظة، وهي في تنسيق مستمر معنا لإمداد الجزر التابعة للأرخبيل مثل جزيرة عبدالكوري وسمحة بالعديد من المساعدات الإنسانية فهم جزء لا يتجزأ من سقطرى وفي سلم أولويات واهتمام مؤسسة خليفة».

بدوره، أكّد عضو لجنة التنمية بمؤسسة خليفة الإنسانية، على سالم عمر، أنّ تقديم مؤسسة خليفة الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، لمساعدات إنسانية للساحل الغربي في سقطرى، هو استمرار للأعمال الإنسانية المشهودة لدولة الإمارات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز