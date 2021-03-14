الأمم المتحدة: تعنت الحوثي يطيل أزمة «صافر»

المصدر: (نيويورك- وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تحسم بعد ملف صيانة الناقلة «صافر» مع ميليشيا الحوثي، التي تواصل تعنتها منذ أكثر من عامين في هذا الملف. وقال الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك: «إن الجانب الأممي لا يزال منخرطاً في النقاش مع الحوثيين، لحل جميع القضايا والطلبات المتعلقة بالترتيبات اللوجستية والأمنية، للقيام بزيارة تفتيشية للناقلة وصيانتها».

وأضاف: «نأمل أن تنتهي هذه المناقشات بسرعة حتى نتمكن من المضي قدماً في حجز سفن البعثة الأممية، ووضع اللمسات الأخيرة على جدول زمني محدد لزيارة صافر». وتابع: «نحن نبذل قصارى جهدنا لنشر هذه المهمة في أقرب فرصة ممكنة كونها خطوة مهمة نحو تجنب الكارثة».

ومطلع الشهر الجاري، كان دوجاريك كشف عن تراجع جديد للحوثيين، بشأن ملف صيانة الناقلة.

وعبّر دوجاريك حينها عن أسفه لمواجهة فريق الأمم المتحدة المخصص لفحص الناقلة «صافر» المتهالكة قبالة الساحل اليمني بعض التأخيرات الجديدة، بعد طلبات إضافية من الحوثيين.

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