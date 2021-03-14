مجلس الأمن يمدد مهمة «أميسوم» في الصومال

المصدر: (نيويورك - أ.ف.ب)

تبنى مجلس الأمن أول من أمس قراراً يمدد تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) حتى ديسمبر، ويحض سلطات هذا البلد على إجراء انتخابات «دون مزيد من التأخير»، حسبما أعلنت الرئاسة الأمريكية للمجلس.

وأُقرّ النص الطويل الواقع في 13 صفحة والذي صاغته المملكة المتحدة بالإجماع بين أعضاء المجلس الـ15، وفقاً للمصدر ذاته.

وصدر القرار بعد مفاوضات شاقة مستمرة منذ فبراير بين أعضاء مجلس الأمن بسبب خلافات بين الدول الغربية والدول الأفريقية (كينيا والنيجر وتونس) التي أرغمت لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يوماً. وكانت مسألة تمويل «أميسوم» إحدى نقاط الخلاف الرئيسة.

وبعد إعلان نتيجة التصويت، أصدرت النيجر باسم الدول الأفريقيّة الأعضاء في المجلس بياناً انتقدت فيه بشدّة وبشكل مطوّل الطريقة التي أجرت بها المملكة المتّحدة المفاوضات وعدم مراعاة بعض تعليقات تلك الدول.

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