فيديو.. ملك الأردن يتفقد مستشفى السلط ويأمر مديره بالاستقالة

المصدر: البيان الإلكتروني

زار الملك عبدالله الثاني ملك الأردن مستشفى السلط الجديد، اليوم السبت، بعد حادثة انقطاع الاوكسجين في المستشفى والتي راح ضحيتها 6 وفيات وفق لموقع وكالة عمون.

واطلع ملك الأردن خلال الزيارة على مجريات ما حدث، وأمر مدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان بالاستقالة فورا.

وقبل مغادرته المستشفى، خرج الى المواطنين وتحدث اليهم، واستمع منهم.

وجاءت زيارة الملك للوقوف على الحادثة والاطلاع على ما جرى.

وكان وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات تقدم باستقالته تلبية لأمر ملكي بعد الحادثة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز