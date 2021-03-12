جولة عربية ناجحة لرئيس الوزراء السوداني

المصدر: الخرطوم - وكالات

وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء اليوم الجمعة، إلى الخرطوم، بعد إجرائه جولة عربية «ناجحة» شملت المملكة العربية السعودية ومصر.

ووصل حمدوك إلى القاهرة، أمس، بعد 5 أيام من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، إن جولة حمدوك في السعودية ومصر كانت ناجحة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأوضح أن زيارة حمدوك إلى القاهرة تناولت عدداً من الملفات بين البلدين، بما في ذلك الاتفاق على مد السودان بـ240 ميغاواط من الكهرباء مع التخطيط للربط الكهربائي مستقبلاً.

كما اتفق البلدان «على التعاون المشترك في مجال أمن منطقة البحر الأحمر ومكافحة جائحة كورونا وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين»، بحسب المصدر ذاته. أكد المسؤول السوداني تطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بمسألة الملء الأحادي لسد النهضة من قبل إثيوبيا.

واتفقت القاهرة والخرطوم على ضرورة أن يتم الملء وفق اتفاق ملزم للدول الثلاث، وأن أية خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تتم باتفاق.

وأشار الوزير السوداني إلى دعم مصر للوساطة الرباعية التي اقترحتها بلاده، وقال: «تم التواصل في هذا الخصوص مع رئيس جمهورية الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز