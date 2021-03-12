قتيل و5 جرحى بنزاعين عشائريين في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم، بسقوط قتيل وخمسة جرحى بنزاعين عشائريين جنوبي البلاد.

وقالت المصادر إن النزاع الأول كان في قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار، وأسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً برصاصة طائشة من النزاع.

وأضافت أن الثاني شهدته منطقة قلعة صالح في محافظة ميسان وأسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

إلى ذلك، أفشلت القوات الأمنية، أمس، مخططين إرهابيين كانا يستهدفان محافظتي كركوك والأنبار، وفق ما أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أمس.

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