القوات المشتركة تحرر ثماني قرى غربي حجة

المصدر: عدن - البيان

حررت القوات المشتركة في اليمن ثماني قرى في غربي محافظة حجة على ساحل البحر الأحمر، في هجوم استهدف مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية عبس على حدود محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية أن المنطقة العسكرية الخامسة نفذت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي في عزلة بني حسن بمديرية عبس الواقعة على خدود محافظة الحديدة من الجهة الشمالية وحررت ثماني قرى وتخوض مواجهات مع هذه الميليشيا في منطقة سوق الربوع وهي، قرى العكاشية والجرف والكلفود والحمراء والشبكة والمعصار والظهر وشعب الدوش. وتواصل تقدمها باتجاه منطقة سوق الربوع.

وحسب المصادر فإن قائد الميليشيا أحمد هادي سوادي (أبو هادي) لقي مصرعه في مواجهات البداح شمالي عبس. كما لقي العديد من عناصر الميليشيا مصرعهم في هذه المواجهات.

وفي محافظة تعز، واصلت القوات المشتركة ومحور تعز تأمين جميع المواقع المحررة في غربي المحافظة استعداداً لتحرير منطقة البرح آخر منطقة وجدت فيها ميليشيا الحوثي، فيما أقدمت الميليشيا على التمركز في المدينة السكنية التابعة للعاملين في مصنع أسمنت البرح وتحويلها إلى ثكنات عسكرية إذ تمركزت عناصر الميليشيا في هذه المباني كما حولت الأدوار الأرضية إلى مخازن للأسلحة.

وحسب ما ذكرته مصادر عاملة في المصنع فإن ميليشيا الحوثي تمركزت في المدينة واتخذت سكانها دروعاً بشرية لمواجهة تقدم القوات الحكومية، كما شرعت في نشر حقول الألغام في محيط المنطقة لمنع تقدم هذه القوات.

وكانت القوات الحكومية سيطرت على جبال الراوي وغباري والعرف وهي السلسلة الجبلية المطلة على مناطق البرح التي تعد مركزاً لمديرية مقبنة على الطريق الذي يربط بين مدينة تعز وميناء المخا ومحافظة الحديدة. كما تدور مواجهات عنيفة بين الجانبين في قرية الطوير آخر قرية تفصل القوات الحكومية عن منطقة البرح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز