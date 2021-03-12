الاتحاد الأوروبي يرحب باعتماد حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا

المصدر: وام

رحب الاتحاد الأوروبي بموافقة مجلس النواب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد محمد الدبيبة.. مشيدا بجهود جميع المعنيين للتكاتف بروح الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية.

وذكر بيان أصدره الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل باسم جميع الدول الأعضاء أنه وبعد مرور أكثر من عام على مؤتمر برلين حول ليبيا، تعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً يهيئ الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا وقيادة البلاد.

وأشار إلى أنه سيواصل الدعوة بقوة إلى مشاركتها الكاملة والفعّالة والمتساوية في العملية السياسية، داعياً جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى ضمان نقل السلطة في الوقت المناسب وبشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وقال البيان إن كل تدخل عسكري أجنبي غير مقبول، ولذلك ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة إلى التمسك بهذه المبادئ وإلى المشاركة البناءة مع اللجنة العسكرية المشترك.

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