رئيس الوزراء المصري: علاقتنا بالإمارات نموذج فريد من الأخوة الصادقة

المصدر: وام

التقى معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، سعادة الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

واستهل معاليه اللقاء، بالإعراب عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق في أداء مهامه الجديدة بتطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين دولة الإمارات ومصر، واصفاً علاقات الدولتين بأنها نموذج فريد من الأخوة الصادقة بين قيادة وشعب البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب سعادة السفير الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى بلده الثاني الشقيقة مصر، وأكد حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة.

وأكد سعادته أنه سيعمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار فيها أصبح جاذباً، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة.

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