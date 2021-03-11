السيسي يصدر قراراً جمهورياً بشأن زواج دبلوماسي مصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة تونسية، وفقا لنص القرار الذي نشرتها الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية بمصر في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ "أحمد أبو زيد محمد شعيب" السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.



وأشار نص القرار إلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018، وما عرضه وزير الخارجية.

ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري زواج الدبلوماسيين بأجانب، وإذا تزوج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بمن تحمل جنسية دولة عربية.

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