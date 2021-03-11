غوتيريش يطالب بإتاحة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في سوريا

المصدر: أ ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل "إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية" في سوريا، مطالباً مجلس الأمن الدولي بـ"تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة".

وفي مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الحرب في سوريا، وصف غوتيريش الوضع في سوريا بأنه "كابوس"، وقال إن "نحو 60% من السوريين معرّضون لخطر الجوع هذا العام".

ودعا الأمين العام إلى بذل مزيد من الجهود من أجل "إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية" في سوريا.

وأوضح غوتيريش أنّه "لهذا السبب فإنني حثثت مجلس الأمن مراراً وتكراراً على تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز