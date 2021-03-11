مصر: علاقاتنا مع الأشقاء العرب عميقة ومتجذرة

المصدر: القاهرة- وام

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره واحترامه لدول الخليج، على وقوفهم بجانب مصر، مؤكداً أن أمن الخليج، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري. وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة المصرية، بمناسبة يوم الشهيد «نقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء في الخليج، لوقوفهم بجانب مصر في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث». وجدد الرئيس المصري تأكيد بلاده، أن أمن الخليج مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، قائلاً: «إن هذا هو منهج واستراتيجية، وليست عبارات نرددها». وأضاف أن علاقات مصر مع الأشقاء العرب، عميقة ومتجذرة، وممتدة عبر التاريخ، مشدداً على أن مصر تسعى دائما لتطوير هذه العلاقات، وجعلها مستقرة. وتابع «هذا هو النهج المصري في علاقاتها مع أشقائها العرب، سواء كنا متفقين أو مختلفين».

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