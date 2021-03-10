مصر ترحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب

المصدر: د ب ا

رحبت مصر بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب اليوم الأربعاء، مثمنة دور المجلس في تحمل مسؤولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدماً نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، "عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقاً لخارطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة نالت ثقة مجلس النواب الليبي في جلسة التصويت التي عقدت في سرت في وقت سابق اليوم.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نجاح الحكومة في نيل الثقة بأغلبية 132 نائبا.

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