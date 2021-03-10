نائب عراقي: 90% من ملفات الموازنة محسومة

المصدر: بغداد - وكالات

أكد النائب العراقي عبد الخالق العزاوي، أمس، أن 90 في المئة من ملفات الموازنة محسومة، فيما أشار إلى أن الإشكالية، مع اقليم كردستان لا تزال قائمة. وقال العزاوي، إن الاثنين المقبل، سيطرح اثنين من مشاريع القوانين الهامة، الأول يتعلق بإكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، باعتباره الإطار الأهم في مسار الانتخابات القادمة، والثاني هو الموازنة، التي تمثل أهم القوانين في البلاد، خاصة أن اللجنة المالية سلمت الموازنة إلى رئاسة المجلس، منذ أكثر من 20 يوماً، بعد إكمال آليات التدقيق والمناقشات.



وأضاف العزاوي أن 90 في المئة من ملفات الموازنة محسومة، إلا أن الإشكالية مع إقليم كردستان، حول مواضيع النفط وتصديره، والمنافذ الحدودية، لا تزال قائمة، لافتاً إلى أن التوافقات السياسية إطار بالغ الأهمية في حسم التعقيدات، ونأمل أن تصل المناقشات في الأيام المقبلة إلى إطار يدفع إلى التوافق في حسم ملف الموازنة.



ويعد قانون الموازنة، من أهم القوانين التي تحدد مسار الدولة في الإطار المالي، ورسم سياسة الإنفاق الحكومي في كل الوزارات.



ميدانياً، أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مسؤول تجهيز مضافات تنظيم داعش في نينوى.



وذكر بيان للمديرية، أنه بعملية استباقية نوعية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14، وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 51، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة القراج، بقضاء مخمور نينوى، وهو المسؤول عن تجهيز مضافات داعش بالمواد الغذائية واللوجستية.

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