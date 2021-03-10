الشرعية تحرر مديرية المعافر بتعز كلياً

المصدر: (عدن - البيان)‏

حررت القوات الشرعية في اليمن مواقع جديدة في غرب محافظة تعز، وتخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في آخر مديرية على حدود الساحل الغربي المحرر.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية سيطرت على منطقة الكدحة وجميع القرى المحيطة، وبذلك تكون مديرية المعافر محررة بالكامل، حيث تتواصل المواجهات الآن في عزلة اليمن بمديرية مقبنة مع الاتجاه نحو منطقة البرح.

وحسب مصدر عسكري فإن القوات المشتركة حررت جبل المطار المطل على منطقة الكويحة المحررة، وطريق الطوير التي تشهد معارك عنيفة في عزلة اليمن بجبهة مقبنة.

وفي جبهة الكدحة، أسفرت المواجهات عن تحرير مرتفع الراعي ووادي درخاف وجبل الدرب، كما استعادت الشرعية مدرعة ودبابة مع استمرار الاشتباكات.

وفي محافظة مأرب، أكد المحافظ سلطان العرادة أن القوات المشتركة تصدت لميليشيا الحوثي التي تهاجم المحافظة من ثلاثة محاور، هي حدود محافظة صنعاء، وحدود محافظة الجوف، وحدود محافظة البيضاء.

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