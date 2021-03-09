في يوم المرأة العالمي.. ليبيا تسير رحلة جوية طاقمها نساء

المصدر: طرابلس - وكالات

سيّرت شركة الخطوط الجوية الأفريقية رحلة جوية بإدارة طاقم كامل من النساء، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

وقال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، اليوم الثلاثاء، إن الرحلة نفذت تحت شعار «نساؤنا نوارس الجو» وتولت فيها الكابتن الطيار، ليلى الجرنازي، قيادة الطائرة بمساعدة الكابتن الطيار كلثوم البوسيفي، وتحت إشراف ومتابعة فنية من قبل السيدات بالترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية، إضافة إلى طاقم نسائي من المضيفات العاملات بالشركة.

وبهذه المناسبة قدّم المدير العام للشركة خليل المجعي التهنئة للزميلات كافة وأعرب عن فخر واعتزاز الخطوط الجوية الأفريقية بالدور الذي تضطلع به الكوادر النسائية داخل الشركة.

وتضم شركة الخطوط الأفريقية ضمن كوادرها النسائية العديد من الوظائف التي تشغلها النساء بدءاً من الوظائف اليومية الاعتيادية مروراً بالكثير من المهام الأخرى مثل موظفات الأمن والمرحلات الجويات والمضيفات الجويات وكذلك الطيارات ومساعداتهن.

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