تبون: ماضون في القضاء على الفساد

المصدر: (الجزائر ـ وكالات)

جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس تأكيده على مواصلة القضاء على الفساد.

وقال تبون في رسالة بمناسبة عيد المرأة إن الجزائر ماضية في اتخاذ تدابير القضاء على الجائحة، مضيفاً أن الحرص والجهد لا ينقطع للقضاء على الفساد.

وأكد المضي في اتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من آثار الجائحة بمساهمة الجميع لا سيما فعاليات المجتمع المدني.

وصادق مجلس الوزراء، في اجتماع له برئاسة تبون، على مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، تدخل تبون بتوضيحات وتوجيهات أكد فيها على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها.

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