محمد بن زايد يهنئ العراق بنجاح زيارة بابا الفاتيكان

المصدر: البيان الإلكتروني

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جمهورية العراق الشقيقة بنجاح زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مشيداً بجهوده في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة".

وتمنى سموه أن تكون زيارة البابا فرنسيس فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم.

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