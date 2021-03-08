بغداد وأربيل نحو حوار وطني لإنهاء جميع القضايا العالقة

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

تعتزم كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وأربيل إنهاء جميع القضايا العالقة بينهما، والوصول إلى حلول جذرية لكل المشكلات.

وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم، دعمه لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لعقد حوار وطني، والتوصل إلى اتفاق نهائي، ووضع حلول جذرية لمشاكل إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية.

وقال نيجيرفان بارزاني، في تغريدة عبر «تويتر»: «أدعم دعوة رئيس الوزراء الكاظمي، من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة، وإجراء حوار حقيقي عميق، بغية الوصول إلى اتفاق نهائي، ووضع حلول جذرية لمشكلات إقليم كردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية، بموجب الدستور».

وكان الكاظمي دعا، اليوم، إلى حوار بشأن اتفاق نهائي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

ميدانياً، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم، القبض على 6 إرهابيين من داعش، في بغداد والأنبار والسليمانية.

وقال اللواء رسول، في بيان، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال المتابعة الميدانية، وتكثيف الجهود الاستخبارية، يواصل عناصر جهاز مكافحة الإرهاب، سلسلة واجباتهم لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي في حي اليرموك بمحافظة بغداد، وإرهابييْن في محافظة الأنبار. وأضاف أن الجهاز تمكن من إلقاء القبض على إرهابييْن من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع أسايش محافظة السليمانية.

وأوضح رسول أن الجهاز اختتم هذه الواجبات، التي اتسمت بالمهنية العالية، بتنفيذ واجب نوعي في قضاء الفلوجة، أسفر عن إلقاء القبض على إرهابي من عصابات داعـش، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، إلى ستة عناصر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز