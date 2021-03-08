مصر تؤكد تمسكها بإخراج المرتزقة من ليبيا

المصدر: (القاهرة - وكالات)

أكدت مصر تمسكها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، في سبيل تحقيق الاستقرار واستكمال المسار السياسي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش. وشدد شكري خلال اللقاء، على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة.

كما أكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد.

وقال المستشار أحمد حافظ، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، على «تويتر»، إن الاجتماع شهد التباحث حول تطورات الأزمة الليبية، وصولًا إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدراتها. يذكر أنّ الاتفاق الذي وقعته لجنة (5+5) العسكرية الليبية 23 أكتوبر الماضي في جنيف، يقضي بإخراج المرتزقة من البلاد.

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