التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن تحالف دعم الشرعية عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأضاف التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدداً من المحافظات.

وتابع: ستحاسَب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد التحالف على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، متعهدا بـ"محاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتابع: "المدنيون والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز