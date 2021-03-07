جولة مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان غداً

المصدر: (جوبا-وكالات)

تستأنف غداً الاثنين جولة جديدة من مباحثات السلام بين الحكومة الانتقالية بجنوب السودان وفصائل رافضة لاتفاق السلام المنشط.

يلتقي الجانبان بمدينة نيفاشا الكينية بعد أن تم تأجيل الجولة التفاوضية لعدة مرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال برنابا مريال بنجامين، الناطق باسم الوفد الحكومي المفاوض إن الجولة المقبلة والتي ستنعقد غداً بين الحكومة ومجموعة الحركة الشعبية الأصل بقيادة فاقان اموم والجبهة الديمقراطية المتحدة بقيادة الجنرال فول ملونق أوان ستركز على مناقشة جذور الأزمة التي تشهدها جنوب السودان. وعبر بنجامين عن تفاؤله من استئناف مباحثات السلام بين الحكومة وبعض الفصائل الرافضة لاتفاق السلام المنشط بعد أن توقفت لفترة طويلة.

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