6 قتلى جراء أمطار فجائية في الشلف الجزائرية

المصدر: الجزائر- وكالات

لقي ستة أشخاص حتفهم بينهم طفل بعدما جرفتهم المياه في ولاية «محافظة» الشلف (200 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية).

ووفق تقارير إعلامية جزائرية، فإن التقلبات الجوية التي عرفتها الولاية خلال الساعات الأخيرة، تسببت في وفاة 6 أشخاص، جرفتهم مياه وادي مكناسة. وذكر بيان للدفاع المدني بالولاية أنه على إثر التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية الشلف اليوم من تساقط أمطار فجائية غزيرة، أدت إلى جرف مياه وادي مكناسة لثلاث سيارات مع تسجيل ست حالات وفاة بينهم 3 نساء وطفل، في حين تسبب الأمطار المتساقطة في إرباك حركة السير جراء غلق عدد من الطرقات في وقت يواصل عناصر الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين محتملين.

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